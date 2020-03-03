إخلاء المحكمة العقارية في النبطية للاشتباه بحالة كورونا

تم إخلاء قاعة المحكمة العقارية في النبطية، بناء على توجيهات الرئيس الأول لمحاكم الإستئناف في ​الجنوب​ القاضي أسعد جدعون، بعد سقوط أحد العناصر الإمنية من ​قوى الأمن الداخلي​ أرضا مغميا عليه وتسجيل إرتفاع لدرجة الحرارة.

وقد أجرى جدعون اتصالا برئيس ​بلدية النبطية​ طلب فيه العمل على تعقيم القاعة وسائر الأقسام حفاظا على ​السلامة العامة​.