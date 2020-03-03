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إخلاء المحكمة العقارية في النبطية للاشتباه بحالة كورونا

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تم إخلاء قاعة المحكمة العقارية في النبطية، بناء على توجيهات الرئيس الأول لمحاكم الإستئناف في ​الجنوب​ القاضي أسعد جدعون، بعد سقوط أحد العناصر الإمنية من ​قوى الأمن الداخلي​ أرضا مغميا عليه وتسجيل إرتفاع لدرجة الحرارة.

وقد أجرى جدعون اتصالا برئيس ​بلدية النبطية​ طلب فيه العمل على تعقيم القاعة وسائر الأقسام حفاظا على ​السلامة العامة​.

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