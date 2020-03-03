إخلاء المحكمة العقارية في النبطية للاشتباه بحالة كورونا

تم إخلاء قاعة المحكمة العقارية في النبطية، بناء على توجيهات الرئيس الأول لمحاكم الإستئناف في الجنوب القاضي أسعد جدعون، بعد سقوط أحد العناصر الإمنية من قوى الأمن الداخلي أرضا مغميا عليه وتسجيل إرتفاع لدرجة الحرارة.
وقد أجرى جدعون اتصالا برئيس بلدية النبطية طلب فيه العمل على تعقيم القاعة وسائر الأقسام حفاظا على السلامة العامة.
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