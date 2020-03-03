مديرية الأوقاف نشرت لوائح الشطب لانتخاب مفتيي المناطق وأعضاء المجلس الشرعي الإسلامي

قامت المديرية العامة للأوقاف الإسلامية في لبنان، بتوجيه من مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان، بنشر لوائح الشطب لانتخاب مفتيي المناطق وأعضاء المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى وأعضاء المجالس الإدارية للأوقاف الإسلامية في بيروت والمناطق، لصقاً في مركز المديرية العامة للأوقاف الإسلامية مبنى دار الفتوى في بيروت والدوائر الوقفية في المناطق وذلك استناداً لنص الفقرة (ب من المادة 12 من المرسوم الإشتراعي رقم 18/55)
فإنه يمكن لكل صاحب مصلحة وهو من عداد الهيئة الناخبة المذكورة في المادة (29) من المرسوم الإشتراعي رقم (18/55) لم يرد اسمه أو يقتضي تصحيح اسمه في لوائح الشطب تقديم إعتراضه بواسطة المديرية العامة للأوقاف الإسلامية في بيروت محلة الزيدانية مبنى دار الفتوى الطابق الثالث وضمن الدوام الرسمي في مهلة أقصاها 15 يوماً من تاريخ نشر هذا الإعلان لصقاً في مركز المديرية العامة للأوقاف الإسلامية والدوائر الوقفية في المناطق.
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