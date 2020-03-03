مديرية الأوقاف نشرت لوائح الشطب لانتخاب مفتيي المناطق وأعضاء المجلس الشرعي الإسلامي

قامت المديرية العامة للأوقاف الإسلامية في ​لبنان​، بتوجيه من مفتي ​الجمهورية​ اللبنانية ​الشيخ عبد اللطيف دريان​، بنشر ​لوائح الشطب​ لانتخاب مفتيي المناطق وأعضاء ​المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى​ وأعضاء المجالس الإدارية للأوقاف الإسلامية في ​بيروت​ والمناطق، لصقاً في مركز المديرية العامة للأوقاف الإسلامية مبنى ​دار الفتوى​ في بيروت والدوائر الوقفية في المناطق وذلك استناداً لنص الفقرة (ب من المادة 12 من المرسوم الإشتراعي رقم 18/55)

فإنه يمكن لكل صاحب مصلحة وهو من عداد الهيئة الناخبة المذكورة في المادة (29) من المرسوم الإشتراعي رقم (18/55) لم يرد اسمه أو يقتضي تصحيح اسمه في لوائح الشطب تقديم إعتراضه بواسطة المديرية العامة للأوقاف الإسلامية في بيروت محلة ​الزيدانية​ مبنى دار الفتوى الطابق الثالث وضمن الدوام الرسمي في مهلة أقصاها 15 يوماً من تاريخ نشر هذا الإعلان لصقاً في مركز المديرية العامة للأوقاف الإسلامية والدوائر الوقفية في المناطق.