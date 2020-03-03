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منطقة من الضغط الجوي المرتفع تسيطر على الحوض الشرقي للمتوسّط تؤدي الى طقس مستقر

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أعلنت ​مصلحة الأرصاد الجوية​ في المديرية العامة لطيران المدني أن منطقة من الضغط الجوي المرتفع تسيطر على الحوض الشرقي للمتوسّط تؤدي الى طقس مستقر ودافئ نسبيًا حتى مساء الخميس، متوقعة أن يكون طقس اليوم قليل الغيوم دون تعديل يُذكر ب​درجات الحرارة​ على الساحل وارتفاعها على الجبال والداخل.

كما توقعت أن يكون طقس اليومين المقبلين على الشكل التالي:

الأربعاء: مشمس الى قليل الغيوم وارتفاع ملموس بدرجات الحرارة التي تكون فوق معدلاتها الموسمية، مع نسبة رطوبة منخفضة.

الخميس: غائم جزئيا الى غائم بسحب مرتفعة دون تعديل يُذكر بدرجات الحرارة التي تكون فوق معدلاتها الموسمية، كما تنشط الرياح مساءً.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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