علامة: منظمة الصحة العالمية تواكب عمل وزارة الصحة اللبنانية بمواجهة كورونا

اكد عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب ​فادي علامة​ أن "الاولوية بالنسبة لي هي لعملي البرلماني وانتخابي رئيسا لاتحاد ​المستشفيات​ العربية لن يؤثر على مهماتي النيابية كون الاتحاد منظم بشكل كبير والعبء على الرئيس ليس كبيرا"، مشيرا الى ان "الاتحاد سيتجتمع في لقاء قريب لوضع استراتيجية للسنة الحالية".

وفي حديث تلفزيوني، لفت علامة الى ان "فيروس ​الكورونا​ يشكل تحديا للجميع وكل بلدان العالم تعمل للحد من انتشاره"، مشيرا الى ان "​منظمة الصحة العالمية​ تواكب ​وزارة الصحة​ ال​لبنان​ية في عملها لمواجهة كورونا"، مؤكدا ان "لبنان يسير على السكة الصحة وقد كان من اوائل الدول في العالم التي أسست لجنة وطنية للعمل على مكافحة الفيروس".