اكد عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب فادي علامة أن "الاولوية بالنسبة لي هي لعملي البرلماني وانتخابي رئيسا لاتحاد المستشفيات العربية لن يؤثر على مهماتي النيابية كون الاتحاد منظم بشكل كبير والعبء على الرئيس ليس كبيرا"، مشيرا الى ان "الاتحاد سيتجتمع في لقاء قريب لوضع استراتيجية للسنة الحالية".
وفي حديث تلفزيوني، لفت علامة الى ان "فيروس الكورونا يشكل تحديا للجميع وكل بلدان العالم تعمل للحد من انتشاره"، مشيرا الى ان "منظمة الصحة العالمية تواكب وزارة الصحة اللبنانية في عملها لمواجهة كورونا"، مؤكدا ان "لبنان يسير على السكة الصحة وقد كان من اوائل الدول في العالم التي أسست لجنة وطنية للعمل على مكافحة الفيروس".
كانت هذه تفاصيل خبر علامة: منظمة الصحة العالمية تواكب عمل وزارة الصحة اللبنانية بمواجهة كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.