النشرة: الطيران الحربي الاسرائيلي يخرق الاجواء في جنوب لبنان

افاد مراسل "​الخليج 365​" في ​حاصبيا​، بأن ​الطيران الحربي الاسرائيلي​ خرق الاجواء اللبنانية من فوق ​مزارع شبعا​، وينفذ في هذه الاثناء طلعات استكشافية بشكل دائري وعلى علو متوسط فوق مناطق ​مرجعيون​ ​العرقوب​ وحاصبيا وصولا حتى سماء مرتفعات ​جبل الشيخ​ و​البقاع الغربي​. إضغط للمزيد

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