دعا عضو تكتل "لبنان القوي" النائب ادي معلوف الى عدم جلد الذات بملف فيروس كورونا، والجهات الرسمية بأقصى درجات الجهوزية لمواجهته وعلينا التعامل مع الموضوع بجدية.
واوضح معلوف في حديث تلفزيوني، بأن التيار الوطني الحر ضد دفع اليوروبوند، ويجب ابقاء العملة الصعبة في لبنان كي يتم تسيير امور البلد. واشار الى اننا نعمل لمعرفة من حول الاموال الى الخارج، ونحن سنواصل العمل لكشف الاسماء، واوضح بان هناك اشخاص عملوا على تحويل اموال للخارج وتم رفضها من الخارج ما يعني ان هناك شبهات حول هذه الاموال.
ولفت الى ان موقف الرئيس ميشال عون قبل حصول الاجماع على التجديد لحاكم مصرف لبنان كان الرغبة بالتغيير وكان مرشحه للمنصب الوزير السابق منصور بطيش.
كانت هذه تفاصيل خبر معلوف اكد ان التيار ضد دفع اليوروبوند: لابقاء العملة الصعبة في لبنان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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