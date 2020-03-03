حب الله: المبلغ المخصص لشراء المواد الأولية من الخارج ليس منحة بل هو من أموال الصناعيين

اشار وزير ​الصناعة​ ​عماد حب الله​ بعد لقائه ​رئيس الجمهورية​ ​ميشال عون​ في ​قصر بعبدا​، الى انه تم البحث بتامين السيولة للصناعيين لتامين خطوط الانتاج، مع اننا فوجئنا بعرقلة بسيطة، والمبلغ المخصص لشراء المواد الاولية من الخارج 100 مليون ​دولار​ وهو ليس منحة بل هو من أموال الصناعيين المجمدة من قبل ​المصارف​ بطريقة غير شرعية، مع العلم ان الحاجة هي 3 مليار دولار.

واوضح حب الله انه "اذا توقفت ​المصانع​ يزداد الارتهان للخارج ويزداد الاستيراد وتهريب الأموال وتزداد البطالة ويتفاقم الفقر"، وشدد على انه آن الأوان لأن تدور الآلات في المصانع وتشغّل ​الدورة​ الإقتصادية، وأتمنى على المصارف أن يزيلوا القبضة على المصارف والحجز عليها.