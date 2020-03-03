حب الله: المبلغ المخصص لشراء المواد الأولية من الخارج ليس منحة بل هو من أموال الصناعيين

اشار وزير الصناعة عماد حب الله بعد لقائه رئيس الجمهورية ميشال عون في قصر بعبدا، الى انه تم البحث بتامين السيولة للصناعيين لتامين خطوط الانتاج، مع اننا فوجئنا بعرقلة بسيطة، والمبلغ المخصص لشراء المواد الاولية من الخارج 100 مليون دولار وهو ليس منحة بل هو من أموال الصناعيين المجمدة من قبل المصارف بطريقة غير شرعية، مع العلم ان الحاجة هي 3 مليار دولار.
واوضح حب الله انه "اذا توقفت المصانع يزداد الارتهان للخارج ويزداد الاستيراد وتهريب الأموال وتزداد البطالة ويتفاقم الفقر"، وشدد على انه آن الأوان لأن تدور الآلات في المصانع وتشغّل الدورة الإقتصادية، وأتمنى على المصارف أن يزيلوا القبضة على المصارف والحجز عليها.
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