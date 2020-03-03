مواقع تركية: سفينة إنزال روسية كبيرة تتجه إلى سوريا

نقلت وسائل إعلام روسية عن مواقع تركية تأكيدها أن "سفينة الإنزال الكبيرة التابعة للبحرية الروسية "نوفوتشيركاسكا" اجتازت ​مضيق البوسفور​، يوم أمس، الاثنين، وتوجهت إلى ​البحر المتوسط​، وتوجهت إلى ​ميناء طرطوس​ السوري"، مؤكدة انها "أول رحلة تقوم بها نوفوتشيركاسكا إلى ​سوريا​ هذا العام، في الوقت نفسه، هذه هي ​السفينة​ الرابعة للبحرية الروسية التي تتجه نحو سوريا، وقبل ذلك، ذهبت الفرقاطتان "الأدميرال ماكاروف" و"الأدميرال غريغوروفيتش" و"أورسك" إلى هناك.

وكان رئيس قسم دعم المعلومات لأسطول البحر الأسود، أليكسي روليف، أعلن أن ​السفن​ ستنضم هناك إلى المجموعة الدائمة للبحرية الروسية.