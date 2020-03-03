مواقع تركية: سفينة إنزال روسية كبيرة تتجه إلى سوريا

نقلت وسائل إعلام روسية عن مواقع تركية تأكيدها أن "سفينة الإنزال الكبيرة التابعة للبحرية الروسية "نوفوتشيركاسكا" اجتازت مضيق البوسفور، يوم أمس، الاثنين، وتوجهت إلى البحر المتوسط، وتوجهت إلى ميناء طرطوس السوري"، مؤكدة انها "أول رحلة تقوم بها نوفوتشيركاسكا إلى سوريا هذا العام، في الوقت نفسه، هذه هي السفينة الرابعة للبحرية الروسية التي تتجه نحو سوريا، وقبل ذلك، ذهبت الفرقاطتان "الأدميرال ماكاروف" و"الأدميرال غريغوروفيتش" و"أورسك" إلى هناك.
وكان رئيس قسم دعم المعلومات لأسطول البحر الأسود، أليكسي روليف، أعلن أن السفن ستنضم هناك إلى المجموعة الدائمة للبحرية الروسية.
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