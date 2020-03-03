سانا: الجيش التركي يستهدف إحدى طائراتنا الحربية خلال عملياتها في إدلب

افادت وكالة ​الانباء​ السورية "سانا" بأن ​الجيش التركي​ استهدف إحدى طائرات ​الجيش السوري​ الحربية خلال عملياتها ضد التنظيمات الإرهابية في منطقة إدلب. وفي السياق، اعلنت وزارة الدفاع التركية إسقاط طائرة للنظام السوري من طراز "L-39" في إطار عملية "درع الربيع".

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