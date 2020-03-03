فيصل المقداد: عودة العلم الليبي مرفرفاً في سماء سوريا مقدمة لعودة أعلام أخرى

اعتبر نائب وزير الخارجية السوري ​فيصل المقداد​ خلال مراسم إعادة افتتاح ​السفارة الليبية​ رسمياً في دمشق، أن "عودة العلم الليبي مرفرفاً في سماء ​سوريا​ مقدمة طبيعية لعودة أعلام أخرى"، مشيرا الى ان "كل ما يحدث منذ سنوات في البلدين يثبت أن العملاء والأدوات تسقط مهما قدمت دول من دعم لأدواتها"، مؤكدا ان "​العلم السوري​ سيرتفع قريباً في سماء ​ليبيا​".

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