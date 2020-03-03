وزير خارجية الاتحاد الأوروبي في أنقرة لبحث الملف السوري

أعلن ​الاتحاد الأوروبي​ في بيان أن وزير خارجية الاتحاد ​جوزيب بوريل​، سيزور برفقة المفوض الأوروبي لإدارة الأزمات يانيز لينارسيتش ​أنقرة​ اليوم وغدا، وسيبحث مع المسؤولين الأتراك العواقب الإنسانية على السكان المدنيين على الأرض نتيجة النزاع في ​سوريا​، وكذلك وضع ​اللاجئين السوريين​ في ​تركيا​".

وجاء في البيان أنه "خلال زيارتهما إلى أنقرة، سيلتقيان محاورين رفيعي المستوى في ​السلطات التركية​"، بدون إضافة أي ​تفاصيل​ أخرى.

وتأتي الزيارة قبل اجتماع لوزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي الخميس والجمعة في زغرب يترأسه بوريل وعلى جدول أعماله التوتر مع تركيا والنزاع في سوريا.