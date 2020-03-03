وزير خارجية الاتحاد الأوروبي في أنقرة لبحث الملف السوري

أعلن الاتحاد الأوروبي في بيان أن وزير خارجية الاتحاد جوزيب بوريل، سيزور برفقة المفوض الأوروبي لإدارة الأزمات يانيز لينارسيتش أنقرة اليوم وغدا، وسيبحث مع المسؤولين الأتراك العواقب الإنسانية على السكان المدنيين على الأرض نتيجة النزاع في سوريا، وكذلك وضع اللاجئين السوريين في تركيا".
وجاء في البيان أنه "خلال زيارتهما إلى أنقرة، سيلتقيان محاورين رفيعي المستوى في السلطات التركية"، بدون إضافة أي تفاصيل أخرى.
وتأتي الزيارة قبل اجتماع لوزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي الخميس والجمعة في زغرب يترأسه بوريل وعلى جدول أعماله التوتر مع تركيا والنزاع في سوريا.
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