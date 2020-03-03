عبور طائرات عسكرية روسية أجواء تركيا إلى سوريا

افادت وكالة "​انترفاكس​" عن وصول ​طائرة​ شحن ​عسكري​ة ثقيلة "إيل 76" تابعة للقوات الجوية الروسية إلى ​قاعدة حميميم​ الجوية الروسية شمال غربي ​سوريا​، عبر المجال الجوي التركية".

وأفادت مواقع غربية لمراقبة حركة الطيران الحربي، بأن الطائرة انطلقت من مطار عسكري روسي في جمهورية أوسيتيا الشمالية الروسية ونفذت رحلتها إلى سوريا لتعود في نفس اليوم إلى ​روسيا​.

وقبل ذلك، ذكرت الأنباء بحسب "انترفاكس" أن طائرتين عسكريتين "تو-154 ب-2" روسيتين، عبرتا المجال الجوي التركي يوم الأحد، دون أي عائق باتجاه قاعدة حميميم.

ويوم الاثنين عبرت مضيق البسفور ​سفينة​ الإنزال الروسية الكبيرة "نوفوتشيركاسك" متوجهة إلى الساحل السوري.