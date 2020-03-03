افادت وكالة "انترفاكس" عن وصول طائرة شحن عسكرية ثقيلة "إيل 76" تابعة للقوات الجوية الروسية إلى قاعدة حميميم الجوية الروسية شمال غربي سوريا، عبر المجال الجوي التركية".
وأفادت مواقع غربية لمراقبة حركة الطيران الحربي، بأن الطائرة انطلقت من مطار عسكري روسي في جمهورية أوسيتيا الشمالية الروسية ونفذت رحلتها إلى سوريا لتعود في نفس اليوم إلى روسيا.
وقبل ذلك، ذكرت الأنباء بحسب "انترفاكس" أن طائرتين عسكريتين "تو-154 ب-2" روسيتين، عبرتا المجال الجوي التركي يوم الأحد، دون أي عائق باتجاه قاعدة حميميم.
ويوم الاثنين عبرت مضيق البسفور سفينة الإنزال الروسية الكبيرة "نوفوتشيركاسك" متوجهة إلى الساحل السوري.
كانت هذه تفاصيل خبر عبور طائرات عسكرية روسية أجواء تركيا إلى سوريا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.