بهرام قاسمي: من يستخدم "كورونا" كسلاح سياسي ضد إيران هو مجرم

وصف السفير الإيراني في باريس بهرام قاسمي من يستخدمون فيروس "كورونا" الجديد كسلاح سياسي ضد إيران بـ"المجرمين".
وقال قاسمي في تصريحات نقلتها وكالة أنباء "فارس" الإيرانية: "أولئك الذين يستغلوا حياة الناس وفيروس كورونا سلاحا سياسيا ضد إيران، مجرمون سواء شاؤوا أم أبوا". وتابع قائلا "مكافحة فيروس كورونا لا تقتصر على دولة معينة أو مركز خاص، وهذه المكافحة والسيطرة على الفيروس بحاجة إلى إجماع عالمي وتعاون شامل".
واضاف قاسمي "الذين يحولون حياة الناس وفيروسا مثل كورونا إلى سلاح سياسي ضد إيران، إنما هم من المجرمين شاؤوا أم أبوا".
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