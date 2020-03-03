إعادة افتتاح السفارة الليبية في دمشق إيذاناً بعودة التمثيل الدبلوماسي

افاد مراسل "النشرة" في سوريا عن "إعادة افتتاح السفارة الليبية في دمشق بعد عودة التمثيل الدبلوماسي بين البلدين، وذلك بحضور كبار المسؤولين السوررين والليبيين.
وتم أمس الأول توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الخارجية والمغتربين السورية ووزارة الخارجية والتعاون الدولي الليبية بشأن إعادة افتتاح مقرات البعثات الدبلوماسية والقنصلية وتنسيق مواقف البلدين في المحافل الدولية والإقليمية وعلى وجه الخصوص في مواجهة التدخل والعدوان التركي على البلدين.
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