النشرة: الجيش السوري يسيطر على مدينة الصنمين بريف درعا

افاد مراسل "النشرة" في ​سوريا​ بأن "وحدات ​الجيش السوري​ بالتعاون مع ​قوى الأمن الداخلي​ سيطرت بشكل كامل على مواقع ​الجماعات المسلحة​ التي هاجمت النقاط العسكرية والمؤسسات الحكومية في مدينة الصنمين ب​ريف درعا​، حيث تمت السيطرة عليها بعد استسلام معظم الخلايا المسلحة التي اتخذت من المدرسة الشرعية و حي الفرن الآلي مقرات لها".

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