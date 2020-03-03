Rt: تحضيرات لافتتاح السفارة الليبيه في دمشق

افادت "روسيا اليوم" بأنه تشهد دمشق عملية التحضير لافتتاح سفارة ليبية، وذلك بعد أن وقعت الحكومة الليبية المؤقتة الموالية للمشير خليفة حفتر مذكرة تفاهم مع الحكومة السورية لإعادة افتتاح السفارتين.
وتم التوقيع على المذكرة في ختام مباحثات جرت الأحد، بين وزير الخارجية السوري وليد المعلم، ووفد ليبي ضم عبد الرحمن الأحيرش نائب رئيس مجلس الوزراء في الحكومة الليبية المؤقتة شرق البلاد، وعبد الهادي الحويج وزير الخارجية والتعاون الدولي.
والاثنين استقبل الرئيس السوري بشار الأسد الوفد الليبي وبحث معه التطورات الإقليمية و"معركة البلدين ضد الإرهاب والتدخلات الخارجية"، وخاصة من تركيا.
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