عاجل.. بشرى سارة من الصين بشأن فيروس كورونا: الإصابات انخفضت

دبي - بواسطة محمد فارس أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين إن البر الرئيسي الصيني سجل 125 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد أمس الاثنين، انخفاضا من 202 حالة في يوم الأحد وذلك حسبما أفادت "رويترز".

ويصل إجمالي حالات الإصابة في البر الرئيسي للصين حتى الآن إلى 80151 حالة.

وبلغ عدد الوفيات في البر الرئيسي الصيني 2943 حتى أمس الإثنين بزيادة 31 حالة وفاة عن يوم الأحد.

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