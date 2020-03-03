شكرا لقرائتكم خبر عن بيان عاجل للحكومة بشأن استمرار عمليات الذبح العشوائى وتداول الطيور الحية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم النائب رائف تمراز، عضو لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، ببيان عاجل لرئيس مجلس الوزراء، ووزير الزراعة، بشأن استمرار عمليات الذبح العشوائى، وتداول الطيور الحية فى عدد من المحافظات وعلى جه التحديد فى القرى، وخطورة هذا الأمر على صحة المواطنين فى ظل انتشار بعض الأمراض الفيروسية خلال الفترة الأخيرة، أبرزها فيروس كورونا الذى يضرب العديد من الدول على مستوى العالم.

وأوضح عضو لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، أن عمليات الذبح العشوائى تداول الطيور الحية يستوجب تشديد الرقابة من قبل الطب البيطرى، على هذه الأماكن بالتعاون مع الجهات التنفيذية المختصة، لإلزام المواطنين بالذبح داخل المجازر، كإجراء وقائى لمنع انتشار بعض الفيروسات، خاصة وأن هناك العديد من التقارير التى أثبتت مدى خطورة الذبح العشوائى، و تداول الطيور الحية بين المحافظات.

وأشار عضو اللجنة، إلى ضرورة التوسع فى عمل مجازر صغيرة فى كل مركز بجميع المحافظات، او أكثر من مجزر، وذلك وفقا لمساحة والطبيعة الجغرافية لكل مركز، وذلك تيسيرا على المواطنين فى عمليات الذبح، وعدم تحمل مشقة التنقل من وإلى المجزر، خاصة وأن هناك قرى تبعد مئات الكيلومترات عن أقرب مجزر لها وفى هذه الحالة يلجأ بعض المواطنين لعمليات الذبح العشوائى.

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كما حذر عضو لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، من عمليات ذبح الدواجن بالصورة التقليدية، مؤكدا أن هذه الطريقة بيئة خصبة لانتقال الفيروسات بين المواطنين، خاصة وأن محال الدواجن ليست عليها رقابة من قبل وزارة الصحة كما ينبغى، ولا نعلم شيئا عن العاملين بها، مما يعنى أنه من الممكن أن تكون سببا فى انتقال وانتشار الفيروسات.

وأكد تمراز، أن هناك العديد من التقارير الطبية العالمية أثبتت أن الطيور المجمدة المذبوحة داخل المجازر وفقا لآليات محددة أفضل من عمليات الذبح العشوائى التى تتم داخل المحال العامة، لافتا إلى ضرورة أن يكون هناك زيادة فى الوعى لدى المواطنين للقضاء على الثقافة الراسخة لدى البعض حول أن الدواجن الطازجة أفضل من المجمدة، على أن يكون هناك دورات تثقيفية فى جميع مراكز الشباب، التربية والتعليم، وفى جميع وسائل الإعلام، للقضاء على هذه المفاهيم التى قد تكون سببا فى انتشار الأمراض الخطيرة.

هذا وكانت مديريات الطب البيطرى فى المحافظات، حذرت من استمرار عمليات تداول وذبح الطيور الحية فى المحافظات، مشيرة إلى تهديد الظاهرة السلامة والصحة، لما قد تمثله هذه الطيور من حاضنة للأمراض والأوبة المعدية، مثل انفلونزا الطيور وغيرها، إضافة إلى تلويث البيئة وانتشار الروائح الكريهة، من مخلفات محلات الدواجن، خاصة أنها تقع فى وسط الكتل والتجمعات السكنية.