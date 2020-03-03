شكرا لقرائتكم خبر عن خطة البرلمان: الحكومة نفذت 50% فقط من توصيات النواب على الموازنة العامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المهندس ياسر عمر شيبة، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن اللجنة الفرعية المُشكلة من لجنة الخطة لمتابعة تنفيذ الحكومة لتوصيات البرلمان على الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2019/2020، رصدت عدم التزام الحكومة بتنفيذ نحو 50% من هذه التوصيات، لافتا إلى أن اللجنة قررت مخاطبة الدكتور علي عبد العال، رئيس البرلمان، لمخاطبة الدكتور رئيس مجلس الوزراء بشأن عدم التزام وزارتى المالية والتخطيط بتنفيذ توصيات البرلمان على الموازنة العامة رغم قرب انتهاء الربع الثالث من العام المالى.

وأوضح ياسر عمر، في تصريح لـ"الخليج 365"، أن ما تم تخصيصه وصرفه من اعتمادات إضافية أوصت بها لجنة الخطة والموازنة لصالح عدد من الجهات والوزارات بلغت نسبته نحو 50% من حجم الاعتمادات التي أوصى بها البرلمان في تقريره عن الموازنة العامة، وأصبحت التزاما على الحكومة بموجب قانون الموازنة العامة والتأشيرات المُلحقة به، قائلا "هذه التوصيات أصبحت قانون ولا يمكن عدم تنفيذها من جانب الحكومة".

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وكشف وكيل لجنة الخطة والموازنة، عن صرف مبلغ مليار جنيه اعتمادا إضافية للعلاج على نفقة الدولة، ومليار جنيه لحافز الجودة لأعضاء هيئات التدريس بنسبة 50% من الاعتمادات التي أوصت بها اللجنة، ومليار جنيه لصالح المستشفيات الجامعية بنسبة 50% أيضا، وتم صرف مبلغ 100 مليون جنيه لصالح الشباب والرياضة من أصل 500 مليون جنيه كانت اللجنة قد أوصت بهم، وتنفيذ 50% أيضا من التوصية الخاصة بحافز معلمى رياض الأطفال.

وأشار المهندس ياسر عمر، إلى أنه من غير المقبول أن ينتهى العام المالى دون تنفيذ توصيات البرلمان على الموازنة العامة للدولة، مؤكدا أن الحكومة مُلزمة بتنفيذ تلك التوصيات وفقا للقانون والدستور.