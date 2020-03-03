المشاط: مصر استخدمت تقنية عالية جدا في إنشاء محطة تحلية المياه بشرق بورسعيد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى عيد:

قالت رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، إنه تم استخدام أحدث الوسائل وتقنية عالية جدا في إنشاء محطة تحلية المياه في شرق بورسعيد ضمن مشروعات تنمية سيناء بالتعاون مع الصندوق الكويتي للتنمية.

وأضافت الوزيرة على هامش الزيارة التي أجرتها وممثل الصندوق الكويتي للمحطة بشرق بورسعيد، أن العمل بالمحطة التي تعتبر الثانية عالميا من حيث القدرة الاستيعابية لها يعطي انطباعا جيدا عن ما تقوم به الدولة بالتعاون مع شركائها التنمويين، مؤكدة حرص الحكومة على تقديم خدمات مميزة للمواطنين.

وأشادت الوزيرة بأداء الشركات المصرية من القطاع الخاص التي نفذت مشروع المحطة، وهي تحالف أوراسكوم للإنشاءات - ميتيتو لمعالجة المياه، مشيرة إلى أنها استخدمت تكنولوجيا عالية المستوى والتي تعتبر نموذجا لدول أخرى مختلفة.

وذكرت أنه عند تنفيذ مثل هذه المشروعات تضع الوزارة التنمية المستدامة نصب أعينها، وتركز على المساهمة في تحسين معيشة الأفراد وتقديم الخدمات المختلفة بالتعاون مع المجتمع الدولي.

وأوضحت الوزيرة أن محطة تحلية مياه البحر بشرق بورسعيد ستخدم المنطقة الصناعية في هذه المدينة الجديدة إلى جانب المناطق السكنية، مضيفة أن تحلية المياه تحتاج لمعالجات معينة وتقنيات حديثة وخطط محسوبة للمشروع قبل بدء تنفيذه لكي يحقق الاستدامة، هو ما يحدث في هذا المشروع.

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وقالت إن وفدا من الصندوق الكويتي سيزور مصر منتصف الشهر لمتابعة ما تم تنفيذه في مشروع محطة كهرباء جنوب حلوان.

ويتضمن مشروع محطة تحلية مياه البحر شرق بورسعيد طاقة إنتاجية تبلغ 150 ألف متر مربع يوميا، ويمكن زيادتها إلى 250 ألف متر مربع، وذلك لتلبية احتياجات المدينة الجاري إنشاؤها في شرق بورسعيد.

وتتضمن الطاقة الإنتاجية للمحطة 100 ألف متر مربع لتلبية حاجة السكان في المدينة من مياه الشرب، و50 ألف متر مربع لخدمة المنطقة الصناعية بميناء شرق بورسعيد.

ويعد هذا المشروع أحد مشروعات تنمية سيناء التي يشارك الصندوق الكويتي في تمويلها بقيمة 1.1 مليار دولار.

وتبلغ محفظة التعاون الجارية بين مصر والصندوق الكويتي للتنمية نحو 2.024 مليار دولار في 17 محافظة.