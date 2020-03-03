مصرع ربة منزل خلال عبورها شريط السكك الحديدية بالغربية

محمد اسماعيل - القاهرة - الغربية-مروة شاهين: لقيت ربة منزل مصرعها اليوم الثلاثاء، تحت عجلات قطار "السنطة- المحلة الكبرى" خلال عبورها من مكان غير مخصص. تلقى اللواء محمود حمزة مدير أمن الغربية، إخطارا من قسم شرطة السنطة، بوصول "إسراء.ح"، ٢٨عامًا، مقيمة بقرية ميت يزيد إلى المستشفى العام، إثر تعرضها لحادث قطار، ولقيت مصرعها فور وصولها متأثرة بإصابتها. جرى تحرير المحضر اللازم بالواقعة، ونقل الجثة لمشرحة المستشفى لتسليمها لذويها عقب تصريح النيابة بالدفن.

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