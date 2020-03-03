فيديو- وزير الداخلية الألماني يرفض مصافحة ميركل بسبب كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات:
انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر فيه وزير الداخلية الألماني، هورست سيهوفر، وهو يرفض مصافحة المستشارة أنجيلا ميركل، وذلك حرصاً منه على الوقاية من عدوى فيروس كورونا المتحور الجديد (كوفيد- 19) الذي ينتشر في أوروبا بشكل كبير.
استقبلت ميركل تصرف وزير الداخلية بصدر رحب، ولوحت له وأشارت للجميع من دون مصافحة أحد.
ارتفعت حصيلة الإصابات كورونا في ألمانيا، الأحد، إلى 129 حالة، حيث يتركز أكثر من نصفهم في مقاطعة رينانيا شمال وستفاليا الأكثر اكتظاظا، وحيث شارك زوجان مصابان نهاية الأسبوع الفائت في الكرنفال السنوي.
انتشر الفيروس في 9 من بين 16 مقاطعة ألمانية، وبين المدن التي سجلت فيها إصابات فرانكفورت وهامبورغ وبريمي.
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