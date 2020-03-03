ردا على دعوات صلاة الحاجة لمواجهة كورونا.. الأوقاف: سنتعامل بحسم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:

طالبت وزارة الأوقاف، الأئمة بعدم الانسياق خلف دعوات أداء صلاة الغائب والحاجة والاستسقاء أو غيره، أو تمكين أصحابها من المسجد لتحقيق دعواتهم، دون الرجوع إليها، لأنها جهة الولاية الشرعية والقانونية على المساجد.

وأكدت الأوقاف، في بيان لها الثلاثاء، على الأئمة بعدم القيام بأي عمل خارج المهام المكلفين بها، وعدم السماح بتمكين أي شخص من استخدام المسجد وفق ما يعن له، دون الرجوع إلى جهة الولاية الشرعية والقانونية، مؤكدة أنها ستتعامل بكل حسم مع من يقحم المساجد في أي من هذه الدعوات التي تبثها مواقع التواصل بين حين وآخر.

وشددت وزارة الأوقاف، على التزام جميع المساجد بما يكلف به أئمتها من الصلوات المكتوبة وما يصاحبها من سنن ونوافل في وقتها المشروع والمحدد، دون الانسياق أو الاستجابة لأي دعوات تصدر عن صفحة أو موقع سوى موقع الوزارة الرسمي ومن خلال التعليمات الرسمية الصادرة للمديريات، لما يترتب على اتباع غير جهة الولاية الشرعية القانونية من مخاطر.

وحذرت وزارة الأوقاف، وبشدة من فتح المساجد لأي شخص أو مجموعة في غير الأوقات المحددة للصلاة، مشددة على التعامل مع من يخالفه بمنتهى الحسم حال وقوع المخالفة، مطالبة جميع مديري المديريات والإدارات والمفتشين والأئمة وجميع العاملين التزام أقصى درجات الحفاظ على المساجد، وعدم السماح لأحد بالخروج على تعليمات الوزارة وسرعة موافاة رئيس القطاع الديني بأي مخالفة.

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ودعا عدد من النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، لأداء صلاة الحاجة في تمام العاشرة من مساء اليوم الثلاثاء، والتضرع إلى الله لمواجهة فيروس "كورونا".

وأكد مركز الأزهر للفتوى، أن الاجتماع للصَّلاة والدُّعاء فيها؛ والتَّضَرُّع واللجوء إلى الله عز وجل لرفع البلاء والوباء (كَوَبَاء كورونا)، وأن ينجِّي النّاس منه ومن كل بلاء وشر، جائز شرعا.

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الأزهر للفتوى: أداء الصلاة والدعاء لمواجهة فيروس "كورونا" جائز شرعا