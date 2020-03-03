"جريمة الطفاية والجلابية".. ربة منزل تقتل زوجها في القليوبية

محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية- أسامة علاء الدين:

كشفت أجهزة الأمن بالقليوبية، اليوم الثلاثاء، غموض مقتل موظف بالمعاش داخل منزله بشبرا الخيمة، وتبين أن زوجته وراء ارتكاب الجريمة، وبالقبض عليها اعترفت، وجرى عرضها على النيابة التي قررت حبسها 4 أيام على ذمة التحقيقات.

تلقى اللواء جمال الرشيدي، مدير أمن القليوبية، إخطارًا من المقدم محمد الشاذلي رئيس مباحث قسم شرطة ثان شبرا الخيمة، بورود بلاغ من صاحب محل بقالة، يدعى "م.م"، 46 سنة، مقيم دائرة القسم، باكتشافه وفاة شقيقه بمسكنه في شبرا الخيمة.

بالانتقال والفحص، تبين وجود جثة "صابر.م"، موظف بالمعاش، 55 سنة، مسجاه على ظهرها بغرفة النوم، وبها إصابات، وجرى نقلها لمشرحة مستشفى ناصر، والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة.

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وبسؤال زوجة المجني عليه، وتدعى "هـ.أ"، 37 عامًا ربه منزل، اعترفت بارتكاب الواقعة، بحجة سوء معاملة زوجها لها وتعديه عليها بالضرب، وتحرير إيصالات أمانة وهمية ضدها، وعلى إثر ذلك تركت منزل الزوجية لمدة عام، حتى جرى التوفيق بينهما، وعادت منذ حوالي شهرين إلا أنه عاد لسابق عهده.

وأضافت المتهمة في اعترافاتها، أن المجني عليه منع عنها مصروف المنزل، وكان يأخذ ما بحوزتها من أموال، ما دفعها لضربه بطفاية سجائر رخام على رأسه، حتى فقد الوعي، وخنقته بطرف جلبابه الذي كان يرتديه، حتى تأكدت من موته.

وأرشدت المتهمة عن الأداة المستخدمة في الواقعة، وجرى التحفظ عليها، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.