إيران: منح إجازات لأكثر من 54 ألف سجين للوقاية من كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات:
نقل شبكة روسيا اليوم الإخبارية عن المتحدث باسم السلطة القضائية اليوم الثلاثاء أن السلطات منحت إجازات لأكثر من 54 ألف سجين لوقايتهم من الإصابة بفيروس كورونا.
ولفت المتحدث باسم السلطة القضائية إلى أن السجينة البريطانية من أصول إيرانية نازنين زاغري بصحة تامة/ مشيرا إلى أنه طمأن أسرتها بشأن وضعها الصحي نافيا الأنباء حول إصابتها بكورونا.
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