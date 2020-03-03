كشفت الشرطة النيوزيلندية، اليوم الثلاثاء، عن إجرائها تحقيقا بشأن تهديد تعرض له أحد المسجدين، اللذين شهدا عملية إطلاق نار أسفرت عن مقتل 51 مسلما قبل عام في مدينة "كرايستتشيرش".
وأوضحت الشرطة النيوزيلندية ـ حسبما أفادت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية ـ أنه في ظل الاستعدادات لإحياء ذكرى المجزرة، التي وقعت في 15مارس 2019، تم رصد تهديد لمسجد "النور" في مدينة "كرايست تشيرش" نُشر على تطبيق "تلجرام" للرسائل النصية المشفرة.
ومن جانبه، قال مسؤول في شرطة إقليم كانتربري في نيوزيلندا جون برايس "لدينا أدلة قوية نتابعها، وسنتمكن من تحديد هوية الشخص".
كانت هذه تفاصيل خبر شرطة نيوزيلندا تكشف عن تهديد جديد لأحد مسجدي مجزرة "كرايست تشيرش" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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