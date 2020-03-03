شرطة نيوزيلندا تكشف عن تهديد جديد لأحد مسجدي مجزرة "كرايست تشيرش"

كشفت الشرطة النيوزيلندية، اليوم الثلاثاء، عن إجرائها تحقيقا بشأن تهديد تعرض له أحد المسجدين، اللذين شهدا عملية إطلاق نار أسفرت عن مقتل 51 مسلما قبل عام في مدينة "كرايست

تشيرش".

وأوضحت الشرطة النيوزيلندية ـ حسبما أفادت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية ـ أنه في ظل الاستعدادات لإحياء ذكرى المجزرة، التي وقعت في 15

مارس 2019، تم رصد تهديد لمسجد "النور" في مدينة "كرايست تشيرش" نُشر على تطبيق "تلجرام" للرسائل النصية المشفرة.ومن جانبه، قال مسؤول في شرطة إقليم كانتربري في نيوزيلندا جون برايس "لدينا أدلة قوية نتابعها، وسنتمكن من تحديد هوية الشخص".