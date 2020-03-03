أعلنت وزارة الصحة التشيكية تسجيل خمس إصابات مؤكدة بفيروس "كورونا".
وذكر راديو (براغ الدولي)، اليوم الثلاثاء، أن ثلاثة من المصابين زاروا إيطاليا أخيرًا، بينما الحالة الرابعة لشاب أمريكي كان يدرس في مدينةميلان الإيطالية، والحالة الخامسة لسيدة كانت ترافقه.
وأشار الراديو إلى أن الحكومة التشيكية تبحث حاليا إمكانية فرض حظر على الرحلات الجوية القادمة من شمال إيطاليا، بعد مشاورة المفوضية الأوروبية.
يشار إلى أن فيروس "كورونا المستجد" (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.
كانت هذه تفاصيل خبر تسجيل 5 إصابات مؤكدة بفيروس "كورونا" في التشيك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.