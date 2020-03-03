ننشر نتيجة الانتخابات الإسرائيلية بعد فرز 81% من الأصوات

أظهرت نتائج الانتخابات البرلمانية الإسرائيلية المؤكدة بعد فرز 81% من الأصوات الانتخابية، فوز حزب الليكود بـ36 مقعدًا بالكنيست الـ23، وحصول حزب أزرق أبيض على 31 مقعدًا، حسبما أفادت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية.

كما أشارت النتائج إلى حصول كتلة اليمين الإسرائيلي على 60 مقعدًا بالكنيست في

مقابل 53 مقعدًا لكتلة اليسار.

الليكود: 36 مقعدًا

الأزرق والأبيض: 31 مقعدًا

القائمة المشتركة: 15 مقعدًا

"شاس": 10 مقاعد

Advertisements

"يهدوت هاتوراة": 8 مقاعد

"يمينا": 6 مقاعد

حزب العمل و"ميرتس": 7 مقاعد

"يسرائيل بتينو": 7 مقاعد

نتنياهو لم يبرؤه الشعب الإسرائيلي.. ولكن أعطاه

ذكرت الصحيفة أن نتنياهو بدأ رحلة حملته الانتخابية بانهيار هائل لانجازاته الشخصية والسياسية والأخلاقية، ولم يبرئه الشعب الإسرائيلي من التهم الموجه إليه وإنما أعطاه فرصة لخدمة إسرائيل أثناء محاكمته، وقد استفاد نتنياهو من انهيار حزب أزرق أبيض وكتلة اليسار بعد أن فشلوا في توفير بديل سياسي للحكومة الإسرائيلية أمام حزب الليكود وكتلة اليمين.