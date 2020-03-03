رئيس البرلمان النمساوي يغادر القاهرة

غادر القاهرة اليوم الثلاثاء، فولفجانج سوبوتكا رئيس البرلمان النمساوي والوفد المرافق له، بعد زيارة لمصر استغرقت 3 أيام.

وقد استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي سوبوتكا وبحثا سبل تفعيل أطر التعاون المشترك وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين خاصة في مجالات التبادل التجاري والاستثمار، كما تم استعراض آخر مستجدات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط والتطورات الإقليمية.



كما بحث الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، مع رئيس البرلمان النمساوي، تعزيز علاقات التعاون الاقتصادي بين مصر والنمسا، مؤكداً أن لدى مصر سوقا واعدا للاستثمار الأجن.

Advertisements

وأعرب عن تطلع مصر إلى استئناف عقد اجتماعات اللجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي بين البلدين والتي لم تنعقد منذ نحو 10

سنوات، والحفاظ على دورية انعقاد مجلس الأعمال المشترك الذي تم انشاؤه في فيينا عام 2016، والتي عقدت دورته الثانية في أبريل 2018، وذلك لتنشيط مسار العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين.



والتقى الدكتور علي عبد العال برئيس مجلس النواب النمساوي وأكد أن مصر بذلت جهودا كبيرة لمكافحة الإرهاب وضبط الحدود خاصة فى ظل تردى الأوضاع الإقليمية، ويضم الوفد المرافق لرئيس البرلمان النمساوي عددا من النواب وممثلي الشركات.