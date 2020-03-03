نيويورك تايمز: ترامب يضغط للإسراع في إنتاج علاج لـ"كورونا"

ذكرت صحيفة (نيويورك تايمز) الأمريكية أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يضغط على صناعة العقاقير الصيدلانية من أجل "الإسراع في تطوير" اللقاحات والعلاجات لاحتواء تفشي فيروس كورونا المستجد، وألمح إلى احتمال فرض مزيد من القيود على السفر لضمان بقاء الأشخاص المصابين بالفعل خارج الولايات المتحدة.

وقالت الصحيفة- في تقرير نشرته على موقعها الإلكتروني، اليوم الثلاثاء- إن ترامب أعلن خلال اجتماع مع الرؤساء التنفيذيين لشركات الأدوية في البيت الأبيض، أن إدارته ستعمل على تقليل العقبات التنظيمية أمام صناعة العلاجات، لكنه حذر أنه حتى مع اتباع المسار السريع، فقد يستغرق الأمر ما بين عام إلى 18 شهرا لصناعة لقاح يمكن توزيعه على نطاق واسع.

وأكد ترامب أنه يدرس فرض قيود إضافية على السفر "من بعض الدول

التي تواجه مزيدا من تفشي الوباء" ، موضحا أنه تم بالفعل فرض قيود على السفر لعدد من الدول منها "الصين وأجزاء من إيطاليا وكوريا الجنوبية ".وجاءت تعليقات ترامب في مطلع أسبوع كان من المتوقع أن تزداد فيه حالات الإصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة مصاحبة لعواقب اقتصادية، وأثناء محاولات ترامب التقليل من تهديد الفيروس، أعلن الرئيس الأمريكي قيامه ببعض الزيارات هذا الأسبوع لمحاولة إثبات سيطرته على تفشي كورونا.وأجرى نائب الرئيس مايك بنس، المسؤول عن ملف مواجهة فيروس كورونا في الإدارة الأمريكية، مكالمة هاتفية مع حُكام الولايات المتحدة لإطلاعهم على أحدث التطورات وتعهد بإجراء مكالمات مماثلة مرة واحدة أسبوعيا. وأخبر المراسلين في وقت لاحق بأن أربعة أمريكيين آخرين توفوا حتى يوم الاثنين، ليصل العدد الإجمالي إلى ستة أشخاص. وقال إن 43 شخصًا أصيبوا بالعدوى أثناء تواجدهم في الولايات المتحدة - 29 منهم في ولاية كاليفورنيا وواشنطن.واستدركت الصحيفة الأمريكية قائلة إنه بينما يؤكد ترامب وبنس على العدد الصغير نسبيًا من المصابين في الولايات المتحدة مقارنة بالسكان الذين يصابون بالأنفلونزا كل عام، حذر وزير الصحة والخدمات الإنسانية أليكس عازار أن تفشي الفيروس سيزداد سوءًا.وقال عازار إن الولايات المتحدة ستسجل مزيد من الحالات. ونحن بحاجة إلى الاستعداد. يجب ألا يشعر الناس بالذعرـ ولكن هناك خطوات يمكن للناس اتخاذها".وأفادت (نيويورك تايمز) بأن ترامب قد يشعر بخيبة أمل فيما يتعلق باتخاذ إجراء سريع لصناعة لقاح لكورونا، إذ أخبره المسؤولون التنفيذيون في شركات الأدوية بأن الأمر سيستغرق من عام إلى 18 شهرًا لإنتاج لقاح فعّال بكميات يمكن استخدامها على نطاق واسع.