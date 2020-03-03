ننشر تحضيرات افتتاح السفارة الليبية في سوريا

تشهد دمشق عملية التحضير لافتتاح سفارة ليبية، وذلك بعد أن وقعت الحكومة الليبية المؤقتة الموالية للمشير خليفة حفتر مذكرة تفاهم مع الحكومة السورية لإعادة افتتاح السفارتين، حسبما ذكر موقع

روسيا اليوم، حسبما ذكر موقع روسيا اليوم.

وتم التوقيع على المذكرة في ختام مباحثات جرت الأحد، بين وزير الخارجية السوري وليد المعلم، ووفد ليبي

ضم عبدالرحمن الأحيرش، نائب رئيس مجلس الوزراء في الحكومة الليبية المؤقتة شرق البلاد، وعبدالهادي الحويج وزير الخارجية والتعاون الدولي.

وأمس الإثنين، استقبل الرئيس السوري بشار الأسد الوفد الليبي وبحث معه التطورات الإقليمية و"معركة البلدين ضد الإرهاب والتدخلات الخارجية"، خصوصًا من تركيا.