نتنياهو المتهم بالفساد يحتفل بـ"الانتصار الكبير"

احتفى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ، فجر الثلاثاء، بـ"انتصاره الكبير" في الانتخابات البرلمانية الإسرائيلية، حيث وضعته الاستطلاعات الأولية المرتبطة بالانتخابات البرلمانية الإسرائيلية في موقف قوي لتشكيل الحكومة المقبلة ومواجهة الاتهامات بالفساد، حسبما ذكر موقع تايم أوف إسرائيل الإسرائيلي.

أظهرت الاستطلاعات الأولية أن حزب الليكود وحده قد يحصل على 36 أو 37 مقعدًا في الكنيست

مقابل 32 أو 33 لتحالف "أزرق أبيض" برئاسة الجنرال السابق جانتس.

وقال نتنياهو في خطاب لانصاره من الإسرائيليين الذي نقلته القنوات التلفزيونية الإسرائيلية "هذا النصر الليلة الذي فاق كل التوقعات أكبر من نصر عام 1996، لقد واجهنا كل القوى التي قالت عهد نتنياهو ولى

وانتهى".

وهتف أنصاره أثناء خطابه: "بيبي ملك إسرائيل يبقى حيًا".

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واعترف رئيس حزب "أزرق أبيض" الجنرال الإسرائيلي السابق بني جانتس ،اليوم الثلاثاء، بـ"خيبة الأمل"، وقال في كلمة لمناصريه في تل أبيب "أشارككم مشاعر خيبة الأمل والألم"، مضيفًا أنه كان يأمل بأن تكون نتائج الانتخابات التشريعية مختلفة.

جدير بالذكر أن هذه النتائج غير نهائية وغير رسمية، وسيتم إعلان النتائج الرسمية الجزئية في وقت لاحق، بعد أن يتم فرز جميع الأصوات وأصوات الجنود والدبلوماسيين والسجناء.