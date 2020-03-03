أعلنت وزارة الصحة السعودية، (الاثنين)، تسجيل أول حالة إصابة بفيروس "كورونا" لمواطن قادم من إيران.



وأوضحت "الصحة" السعودية، في بيان، أن النتائج المخبرية أكدت تسجيل أول حالة إصابة بفيروس "كورونا (Covid - 19)" لمواطن قادم من إيران عبر مملكة البحرين، مشيرة إلى أنه "لم يفصح عند المنفذ السعودي (جسر الملك فهد) عن وجوده".



وأضافت أنه "في إطار الإجراءات الاحترازية المعمول بها، قامت الوزارة بإرسال إحدى فرق مكافحة العدوى في الحال، لفحص المواطن، وأخذ عينة للفحص المخبري التي تم من خلالها التأكد من إصابته بالفيروس".



وقالت الوزارة الجميع إن "الحالة معزولة حالياً في المستشفى، وبأن التعامل جارٍ معها وبتقديم الخدمة الصحية وفق الإجراءات الصحية المعتمدة"، منوهة بأنه "جرى حصر جميع المخالطين للمصاب، وأخذ العينات منهم لفحصها من قبل (المركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها)، وسيتم الإعلان عن جميع النتائج فور انتهاء الفحص". الشرق الأوسط



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية تسجل أول حالة إصابة بـ"كورونا" لمواطن قادم من إيران لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على شباب اليمن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.