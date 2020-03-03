كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا في المغرب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سجلت وزارة الصحة المغربية، اليوم الثلاثاء، أول حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، وفقًا لقناة روسيا اليوم.

وقالت وزارة الصحة المغربية، في بيان لها، إنه "تم مساء الاثنين تأكيد الحالة مخبريا بمعهد باستور، لمواطن مغربي مقيم في إيطاليا".

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وأضاف البيان: "الحالة الصحية للمصاب مستقرة ولا تدعو للقلق. وهو يوجد حاليا تحت الرعاية الصحية بوحدة العزل بمستشفى مولاي يوسف في الدار البيضاء حيث سيتم التكفل به وفقا للإجراءات الصحية المعتمدة".

وتابع البيام: "مباشرة بعد التوصل بنتائج التحاليل المخبرية، سارع فريق مشترك مكون من خبراء من المركزين الوطني والجهوي لعمليات طوارئ الصحة العامة بالقيام بالتحريات المعتمدة وذلك من أجل حصر لائحة جميع المخالطين للمصاب، بغية مراقبتهم واتخاذ الإجراءات الوقائية لمنع تفشي الفيروس وفقا لمعايير السلامة الصحية الوطنية والدولية".

وقد قرر المغرب، تأجيل جميع الفعاليات الثقافية والرياضية، للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.