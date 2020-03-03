كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. 200 ألف دولار جائزة لمن يكتشف علاجًا لفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو)، اليوم الثلاثاء، تخصيص جائزة تقديرية قيمتها 200 ألف دولار، لمن يكتشف علاجًا فعالًا، أو لقاحًا واقيًا من فيروس كورونا المستجد (Covid 19).

وأوضح الدكتور سالم بن محمد المالك، المدير العام لـ"الإيسيسكو"، أن هذه المبادرة تعبر عن الوعي العميق للمنظمة بالانعكاسات الخطيرة لهذا الفيروس، الذي قد يتحول إلى وباء مدمر ذي عواقب وخيمة على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في العالم أجمع.

وأضاف أن رصد هذه الجائزة ينسجم مع رؤية الإيسيسكو الجديدة، التي تؤكد ضرورة اعتماد البحث العلمي التطبيقي لإيجاد الحلول المناسبة لمواجهة مثل هذه المشكلات المستعصية والطارئة، داعيا الحكومات والمنظمات الدولية ومؤسسات المجتمع المدني للنهوض بدورها، وتكثيف جهودها لمواجهة انتشار هذا الفيروس الخطير.

وأكد "المالك"، تضامن الإيسيسكو مع عائلات الضحايا، الذين وافتهم المنية جراء إصابتهم بهذا الفيروس، واستعداد المنظمة التام للاضطلاع بدورها الإنساني للحد من انتشاره.