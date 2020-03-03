كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فيروس كورونا يضرب "تويتر".. وأمر عاجل بشأن الموظفين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت قناة سكاي نيوز عربية، اليوم الثلاثاء، بأن إدارة موقع "تويتر" عملاق التواصل الاجتماعي، أمرت موظفيها في كل من اليابان وهونغ كونغ وكوريا الجنوبية، بعدم الحضور إلى المكاتب والعمل من المنزل.

وقد وجه موقع "تويتر"، الأمر لموظفيه، أمس الاثنين، بسبب القيود التي فرضتها سلطات الدول المذكورة سلفا، في محاولة لمنع انتشار أكبر للفيروس.

وأعلنت سلطات هونج جونج إصابة 98 حالة ووفاة اثنين أخرين جراء فيروس "كورونا"، أما اليابان فلديها 254 إصابة و6 وفيات، وفي كوريا الجنوبية هناك 4812 إصابة و22 وفاة.

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وأشار مدير الموارد البشرية في "تويتر"، الذي يوظف نحو 4 آلاف شخص في أكثر من 35 دولة، إلى أنه يشجعه كل موظفيه على العمل من منازلهم، مضيفًا: "هدفنا الحد من انتشار محتمل لكورونا. نعمل بحذر وتفان للحفاظ على صحة موظفينا".

وتابع: "بالنسبة للموظفين الذين يفضلون العمل في المكتب أو الذين تتطلب وظائفهم ذلك، فإن المكاتب ستظل مفتوحة في أوجههم".

وفي أواخر ديسمبر الماضي، ظهر فيروس "كورونا"، بمدينة ووهان عاصمة مقاطعة خوبي وسط الصين، قبل أن ينتشر في نحو 60 بلدا.