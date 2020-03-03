كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بكين: الإجراءات الأمريكية ضد وسائل الإعلام الصينية تعكس عقلية الحرب الباردة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انتقدت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الثلاثاء، الخطوة الأخيرة التي اتخذتها الإدارة الأمريكية للحد من عدد الموظفين المقيمين في الولايات المتحدة في العديد من المنظمات الإخبارية الصينية الكبرى باعتبارها "عقلية الحرب الباردة".

وأضاف المسؤول بالوزارة تشاو ليجيان، أن الخطوة الأمريكية تسببت في تأثير سلبي خطير على العلاقات الثنائية وأن بكين تحتفظ بحق الرد، حسبما أوردت وكالة "سبوتنيك".

في وقت متأخر من يوم الاثنين، قال مسؤول رفيع في الإدارة الأمريكية ـ وفقًا لما نقلته رويترز ـ، إن الولايات المتحدة ستضع حدًا لعدد الموظفين المقيمين في الولايات المتحدة في العديد من وسائل الإعلام الصينية المملوكة للدولة.

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في اليوم السابق، قال مسؤول كبير في وزارة الخارجية إنه بموجب القيود الجديدة، سيتعين على كيانات وسائل الإعلام الحكومية في الصين تخفيض عدد موظفيها الصينيين في الولايات المتحدة إلى 100.

تؤثر هذه الخطوة على خمسة كيانات حددتها الولايات المتحدة كمهام أجنبية الشهر الماضي - وكالة أنباء شينخوا؛ وشبكة التلفزيون العالمية الصينية التي تندرج تحت تلفزيون الصين المركزي، والدوائر التلفزيونية المغلقة؛ وراديو الصين الدولي؛ وشركة توزيع الصين اليومية. وهاي تيان التنمية الولايات المتحدة الأمريكية.

وأشار وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، في وقت سابق، إلى أن العقوبة جاءت ردًا لقيود الصين على الصحفيين الأمريكيين. في الشهر الماضي، ألغت الصين أوراق اعتماد ثلاثة صحفيين من صحيفة "وول ستريت جورنال" بسبب ما وصفته وزارة الخارجية الصينية بأنه مقال "ينطوي على تمييز عنصري".