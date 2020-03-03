مستخدم بـONCF يلقى مصرعه بعدما دهسته مقطورة قطار بآسفي

لقي مستخدم يعمل بالمكتب الوطني للسكك الحديدية مصرعه صباح أمس الاثنين في ورش صيانة القطارات بمحطة القطار لآسفي، بعدمَا دهسته مقطورة قطار التي تحركة صوبه بشكل مفاجئ إذ لفظ أنفاسه على الفور.

وقال مصدر “اليوم 24″، إن الهالك شاب من مواليد 1983، يعمل تقني بالمكتب الوطني للسكك الحديدية ،وأنه كان منهمكا وسط سكة القطار بأشغال الصيانة، ومباشرة بعد الحادث حلت عناصر الفرقة العلمية والشرطة القضائية.

وأمر وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية لآسفي، بفتح تحقيق في ظروف الحادثة وتحديد الملابسات وإحالة التقرير على النيابة العامة المختصة.