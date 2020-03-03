طقس الثلاثاء.. أجواء غائمة مع سحب منخفضة

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، بالنسبة لليوم الثلاثاء، أن تتشكل سحب منخفضة مرفوقة بكتل ضبابية خلال الصباح والليل فوق كل من، السواحل والسهول الشمالية والوسطى وهضاب الوسفاط، وشمال الاقاليم الجنوبية.

فيما ستكون الأجواء غائمة جزئيا فوق منطقة طنجة والغرب والسايس مما سيعطي بقايا من القطرات المطرية المحلية وذلك خلال الصباح، فيما سيكون الطقس مستقرا مع سماء صافية الى قليلة السحب بباقي المناطق.

وستهب الرياح قوية من القطاع الغربي فوق الشمال والمنطقة الشرقية و معتدلة الى ضعيفة القوة بباقي المناطق. وستتأرجح درجات الحرارة الدنيا ما بين 01 و 08 درجات بمرتفعات الأطلس والريف، وما بين 07 و13 درجة بالمنطقة الشرقية، والسايس، والشمال الغربي، وهضاب الفوسفاط، والسفوح الجنوبية الشرقية، وما بين 10 و 15 درجة بالشمال والوسط والواجهة المتوسطية والجنوب الشرقي، وما بين 13 و19 درجة بالقرب من السواحل وبالأقاليم الجنوبية.

وستتراوح درجات الحرارة العليا ما بين 15 و 21 درجة بمرتفعات الأطلس والريف، والهضاب العليا الشرقية، ومنطقة طنجة، واللوكوس، وما بين 21 و 28 درجة بباقي المناطق الشرقية، والمناطق الواقعة غرب الاطلس والسفوح الجنوبية الشرقية، وسوس، والشمال الغربي للأقاليم الجنوبية، وما بين 28 و 34 درجة بالجنوب الشرقي وباقي الأقاليم الجنوبية.

وسيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج بالواجهة المتوسطية والبوغاز، وهائجا إلى قوي الهيجان ما بين أصيلة وطرفاية، وقليل الهيجان إلى هائج بباقي السواحل.