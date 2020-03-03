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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الولايات المتحدة تحدد موعد التوصل لعلاج فيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 3 مارس 2020
متابعات_الخليج 365
أكد نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس أمس الإثنين أنه قد يكون بالإمكان التوصل الى عقار لعلاج فيروس كورونا المستجد بحلول هذا الصيف أو الخريف.
وذكر بنس خلال مؤتمر صحافي "اللقاح قد لا يتوفر حتى نهاية العام أو العام التالي، لكن العلاج لتخفيف آلام الاشخاص الذين يلتقطون الفيروس قد يصبح متوفرا بحلول الصيف أو بداية الخريف".
وتم استخدام عقار ريميدسفير الذي تنتجه شركة "غيلياد ساينسيز" لمعالجة مصاب في الولايات المتحدة كجزء من التجارب الطبية، كما أن هذا المضاد للجراثيم أدرج ضمن التجارب والجهود التي تقوم بها دول آسيوية لمكافحة الفيروس.
ومن بين العلاجات الاخرى المحتملة هناك عقار تطوره شركة ريغينيرون للأدوية التي تستخدم مضادات أحادية المنشأ لمحاربة العدوى سبق وأن أثبتت نجاعتها ضد فيروس "ايبولا"
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