شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ارتفاع الوفيات بفيروس كورونا في الصين إلى 2943 شخصاً والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 3 مارس 2020 متابعات_الخليج 365 ارتفعت حصيلة الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد_19) في الصين إلى 2943 شخصا، كما ارتفعت حالات الإصابة المؤكدة في البلاد إلى 80 ألفا و151 شخصا، حسبما أفادت السلطات الصحية اليوم الثلاثاء.

Advertisements يأتي ذلك بعد أن أعلنت الصين تسجيل 31 حالة وفاة و125 إصابة جديدة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء. ومن بين تلك الحصيلة تم تسجيل 31 وفاة و114 إصابة في مقاطعة هوبي، بؤرة تفشي الفيروس.

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