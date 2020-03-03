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السويد تعلن تعليق رحلاتها مع إيران لعدم سيطرة طهران على كورونا

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 3 مارس 2020

السويد تعلن تعليق رحلاتها مع إيران لعدم سيطرة طهران على كورونا

متابعات_الخليج 365

اتخذت السويد قرارا بتعليق مؤقت لرحلات شركة الطيران الإيرانية "إيران إير" من وإلى السويد، بسبب تفشي كورونا.

 

وذكرت وكالة النقل في السويد، الإثنين، أنها علقت مؤقتاً رحلات شركة الطيران الإيرانية "إيران إير" من وإلى السويد، بسبب انتشار فيروس كورونا.

 

وأكدت الوكالة السويدية أن هذا يعني أن رحلات الطيران المباشرة بين السويد وإيران ستتوقف.

 

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وارتبكت خطط شركات الطيران العالمية بعد الانتشار السريع لفيروس كورونا الجديد، الذي أدى لقيود عديدة على الرحلات الدولية في معظم الدول.

 

وطلبت وكالة الصحة العامة في السويد، الإثنين، من وكالة النقل تعليق رخصة "إيران اير"، مؤكدة أن السلطات الإيرانية لم تسيطر على الوضع فيما يتعلق بفيروس كورونا.

 

وأعلنت إيران عن أكثر من 1500 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا حتى اليوم الإثنين، ووفاة أكثر من 66 شخصاً.

 

وألغت معظم شركات الطيران رحلاتها الجوية للصين، أعقب ذلك قيود على الرحلات الجوية لعدة دول منها إيران، بسبب سرعة انتشار الإصابة بفيروس كورونا الجديد.

 

كما علقت العديد من شركات الطيران، في يناير/كانون الثاني، رحلاتها إلى بغداد وطهران، بعد تصاعد التوتر في الشرق الأوسط

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