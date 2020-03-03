شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر توثيق 86 خرقاً لمليشيا الحوثي الإيرانية في مدينة الحديدة والجبلية خلال 24 ساعة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 3 مارس 2020 متابعات_الخليج 365 رصدت فرق الرقابة في غرفة عمليات ضباط الارتباط بالحديدة 86 خرقاً ارتكبتها المليشيات الحوثية الإيرانية خلال 24 ساعة في مدينة الحديدة والجبلية، بينها 56 خرقاً داخل مدينة الحديدة.

Advertisements وذكر مصدر في الإعلام العسكري التابع للقوات المشتركة، أن المليشيات الحوثية استهدفت الأحياء السكنية المحررة داخل مدينة الحديدة ب9 قذائف مدفعية عيار 82 ضمن خروقاتها الساعات الماضية. وأضاف، أن المليشيات الحوثية استخدمت بكثافة قذائف الهاون والهوزر وبي10 في قصف قرى ومزارع مواطنين في منطقة الجبلية الساعات الماضية، منوها أن المليشيات الحوثية استخدمت المدفعية والدبابات والطيران المسير ضمن خروقاتها الساعات الماضية في الدريهمي

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