نائب برلماني إيراني يصف الأعداد المعلنة لوفيات فيروس كورونا المستجد داخل بلاده بالمزحة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 3 مارس 2020

متابعات_الخليج 365

وصف نائب برلماني إيراني الأعداد الرسمية المعلنة لوفيات فيروس كورونا المستجد داخل بلاده بالمزحة، على حد تعبيره.



وأشار غلام علي جعفر زاده، نائب مدينة رشت الواقعة شمالي إيران، خلال تصريحات لصحيفة "عصر إيران" المحلية، الإثنين، إلى أن "أعداد الوفيات والمصابين بفيروس كورونا المعروف أيضا باسم (كوفيد - 19) تتجاوز كثيرا ما أعلنته السلطات الإيرانية"، حسب قوله.

وذكر زاده أن أدلة ومعلومات وصلت إلى أعضاء المجلس النيابي تؤكد انتشار فيروس كورونا على نطاق واسع داخل البلاد، خلافا للبيانات الرسمية التي أعلنت بوسائل الإعلام.

وأشار البرلماني الإيراني إلى أن المسؤولين لم يعلنوا عن الحقيقة الكاملة بشأن كورونا، لافتا إلى أن الأوضاع في إقليم جيلان (شمال) أسوأ من مدينة قم التي تعد بؤرة انتشار الفيروس القاتل داخل إيران.

واستطرد أن جميع مستشفيات مدينة رشت مملؤة بالمصابين جراء فيروس كورونا المستجد في الوقت الراهن، داعيا إلى تسليط الضوء إعلاميا أكثر على المناطق الموبوءة بسبب نقص الإمكانيات المتاحة لمكافحة العدوى من قبيل الكمامات.

وأوضح غلام علي جعفر زاده أن مستشفى رازي في مدينة رشت المخصصة كحجر صحي للمصابين بكورونا لم تعد قادرة على استيعاب مرضى جدد.

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واستنكر النائب البرلماني تأخر تعقيم بعض المدن الإيرانية بينها رشت لنحو 10 أيام من تفشي فيروس كورونا وإصابة مئات الأشخاص، ناعتا التعاطي الرسمي مع ملف فيروس كورونا المستجد داخل إيران بالكارثي.

ولفت نائب رشت في ختام تصريحاته إلى أن هناك عمليات دفن غير صحي جرت لمتوفين نتيجة إصابتهم بكورونا في بعض قرى إقليم جيلان الواقع شمالي إيران.

أعلن نائب وزير الصحة الإيراني علي رضا رئيسي، الإثنين، ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في البلاد إلى 1501 حالة والوفيات تصل إلى 66.

وأضاف عبر التلفزيون الرسمي: "الأعداد الأخيرة المحددة لدينا هي 523 إصابة جديدة و12 وفاة جديدة وبذلك يرتفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 1501 حتى الآن ويصل عدد الوفيات إلى 66".

من جهة أخرى، أعلن المتحدث باسم الحكومة الإيرانية، علي ربيعي، الإثنين، إغلاق المدارس حتى نهاية الأسبوع لمنع تفشي فيروس كورونا.

وكشفت رسالة حكومية عن نقص بأعداد الكمامات داخل إيران مع أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد في أنحاء متفرقة من البلاد.

وذكرت محطة إيران إنترناشونال الإخبارية التي تبث بالفارسية من بريطانيا، الأحد، أن سعيد نمكي وزير الصحة الإيراني خاطب في رسالة رسمية رئيس بلاده حسن روحاني يشكو فيها قبل 20 يوما من وجود نقص في أدوات التطهير، والكمامات المصنعة محليا، فضلا عن الأسرّة الطبية بالمستشفيات.