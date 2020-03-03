شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر اليابان تغلق كافة المدارس خشية كورونا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أغلقت السلطات اليابانية المدارس الابتدائية والإعدادية في أنحاء البلاد اليوم الاثنين بعدما طلب رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي إغلاق كافة المدارس حتى بداية شهر أبريل.



ووفق "روسيا اليوم " فقد تم تشخيص أكثر من 200 حالة من فيروس كورونا في اليابان.

وطبقا لأحدث الإحصائات من المركز الأوروبي للأمراض هنالك أكثر من 89.000 حالة حول العالم و3.046 وفاة بسبب الفيروس

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر اليابان تغلق كافة المدارس خشية كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.