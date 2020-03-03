يوم الحسم.. «الثلاثاء الكبير» يحدد منافس ترامب في الانتخابات الرئاسية الأمريكية

تستعد الولايات المتحدة، اليوم الثلاثاء، لأهم حدث قبل انطلاق الانتخابات الرئاسية الأمريكية، حيث سيتم تحديد خصم الرئيس دونالد ترامب في الانتخابات المزمع إقامتها في الثالث من نوفمبر القادم.

ومن المقرر أن يحدد اليوم منافس ترامب من الحزب الديمقراطي في الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقبلة، حيث تنحصر المنافسة بين بيرني ساندرز أو جو بايدن.

وأدلى أكثر من مليون شخص بأصواتهم في هذه الانتخابات التمهيدية في أكثر من 10 ولايات حتى الآن، ومن المنتظر أن يصوّت الباقون اليوم الثلاثاء

وتشارك في هذه الانتخابات 14 ولاية ومنطقة أمريكية (ساموا)، وهي: ألاباما وأركانساس وكاليفورنيا وكولورادو وماين وماساشوستس ومينيسوتا ونورث كارولينا وتينيسي ويوتا وفرجينيا وفيرمونت وأوكلاهوما وتكساس.

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وسيتم الإعلان عن نتائج هذه الانتخابات التمهيدية بعد ساعات من إغلاق مراكز الاقتراع.

وذكرت شبكة "سكاي نيوز عربية" أنه من المرتقب أن يسفر هذا اليوم عن اختيار أكثر من 1300 مندوب ديمقراطي، وهذا العدد يضاهي ثلث العدد الإجمالي للمندوبين.

وعند إضافة 155 مندوباً جرى اختيارهم في الولايات التي صوتت مبكراً، أي في ولايات آيوا ونيو هامشير ونيفادا وساوث كارولينا، فإن ما يقارب 40 في المئة من المندوبين سيكونون قد اختيروا بعد الثلاثاء الكبير.

ويحتاج المرشح المحتمل للرئاسة الأمريكية إلى 1991 مندوباً حتى يضمن ترشيحه لخوض انتخابات الرئاسة في نوفمبر المقبل، وينقسم المندوبون إلى فئتين اثنتين؛ أولهما مندوبون يجري اختيارهم على مستوى الولاية، ومندوبون يتم اختيارهم على مستوى مقاطعات.

وأشارت الشبكة إلى أن عدد المندوبين يتفاوت بين الولاية الأخرى، بحسب اختلاف التعداد السكاني، ووزن الحزب الديمقراطي من ولاية إلى أخرى.