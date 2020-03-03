لفت النائب جميل السيد، في تصريح عبر وسائل التواصل الإجتماعي الى أن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة قال: "لن نمسّ الذهب وقرار دفع اليوروبوند ليس لي، للحكومة"، موضحا أنه بالنسبة للذهب، القانون يمنع بيعه وإلا كنت بعت الذهب وأبوه".
وتوجه السيد الى سلامة بالسؤال: "إذا كان قرار دفع اليوروبوند ليس لك فكيف دفعت بتشرين الماضي 1.5مليار$ بلا حكومة؟ لما كان فيه فلوس كنت تبعزق وتصرخ أنا مستقل، بس فلّسْت البلد صار بدك إذْن؟".
كانت هذه تفاصيل خبر السيد لسلامة: القانون يمنع بيعه الذهب وإلا كنت بعت الذهب وأبوه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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