السيد لسلامة: القانون يمنع بيعه الذهب وإلا كنت بعت الذهب وأبوه

لفت النائب ​جميل السيد​، في تصريح عبر وسائل التواصل الإجتماعي الى أن حاكم ​مصرف لبنان​ ​رياض سلامة​ قال: "لن نمسّ ​الذهب​ وقرار دفع اليوروبوند ليس لي، للحكومة"، موضحا أنه بالنسبة للذهب، القانون يمنع بيعه وإلا كنت بعت الذهب وأبوه".

وتوجه السيد الى سلامة بالسؤال: "إذا كان قرار دفع اليوروبوند ليس لك فكيف دفعت بتشرين الماضي 1.5مليار$ بلا حكومة؟ لما كان فيه فلوس كنت تبعزق وتصرخ أنا مستقل، بس فلّسْت البلد صار بدك إذْن؟".