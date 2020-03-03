عقيص: للإفصاح عن التحقيقات مع أصحاب المصارف وإلا فالموضوع استعراض

شدد عضو تكتل "​الجمهورية القوية​" النائب ​جورج عقيص​، في تصريح عبر وسائل التواصل الإجتماعي على أنه "من حق اللبنانيين جميعا أن يعرفوا ما هو مصير التحقيقات التي جرت بالأمس مع أصحاب ​المصارف​، حتى ولو كانت فحواها سرية، إن قضية تعني اللبنانيين جميعا كمودعين تستأهل بعض الشفافية والعلانية، كي لا تكون بنظر الناس مجرد استعراض وتنفيس احتقان لا أكثر. وللحديث صلة".

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