اشار النائب فؤاد مخزومي الى ان "أخطر ما يحصل حاليا هو تأقلم الناس مع وصول صرف الدولار إلى 2500 ليرة، واذلال المواطنين أمام المصارف وتعويدهم على فلتان الاسعار".
واعتبر مخزومي في تصريح له عبر وسائل التواصل الاجتماعي، انه "على هذه الحكومة أن تشدد الرقابة على كافة القطاعات وهذه من اولوياتها في ظل الازمة الحالية".
كانت هذه تفاصيل خبر مخزومي: أخطر ما يحصل حاليا هو تأقلم الناس مع وصول صرف الدولار إلى 2500 ليرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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