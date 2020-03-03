مخزومي: أخطر ما يحصل حاليا هو تأقلم الناس مع وصول صرف الدولار إلى 2500 ليرة

اشار النائب ​فؤاد مخزومي​ الى ان "أخطر ما يحصل حاليا هو تأقلم الناس مع وصول صرف ​الدولار​ إلى 2500 ليرة، واذلال المواطنين أمام ​المصارف​ وتعويدهم على فلتان ​الاسعار​".

واعتبر مخزومي في تصريح له عبر ​وسائل التواصل الاجتماعي​، انه "على هذه ​الحكومة​ أن تشدد الرقابة على كافة القطاعات وهذه من اولوياتها في ظل الازمة الحالية".

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