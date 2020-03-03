شعبة المعلومات توقف بالجرم المشهود مروجي مخدرات ينشطان في محلة برج حمود وجوارها

اعلنت المديرية العـامة لقوى الأمـن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة في بيان بأنه توافرت معلومات ل​شعبة المعلومات​ في ​قوى الامن الداخلي​ حول نشاط مروجَي مخدرات في محلّة ​برج حمود​، على الأثر، كلّفت هذه الشعبة قطعاتها المختصة العمل على كشف هويتيهما وتوقيفهما. وبنتيجة الاستقصاءات والتحريات التي قامت بها هذه القطعات، جرى تحديد هويتَي المشتبه بهما، وهما:

- ف. أ. (مواليد عام 1996، سوري)

- ف. ش. (مواليد عام 1984، سوري)

وقد تبين ان الأول مطلوب للقضاء بموجب خلاصة حكم بجرم سرقة.

وذكرت بأنه بتاريخ 28/2/2020 وفي المحلة المذكورة، ومن خلال عمليات الرصد والمراقبة، تمكنت دوريات شعبة المعلومات من توقيفهما بالجرم المشهود، أثناء قيامهما بترويج ​المخدرات​ على متن دراجة آلية. وبتفتيشهما والدراجة، ضُبط بحوزتهما حقيبة سوداء تحتوي على كمية من المخدرات، على الشكل التالي:

- 16 علبة بلاستيكية بداخلها مادة ​الكوكايين​، زنة الواحدة 5 غ.

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- مظروفان بداخلهما مادة الكوكايين، زِنة المظروف الواحد 1.5 غ.

- علبة بلاستيكية بداخلها مادة باز الكوكايين، زِنتها 4 غ.

- 405 غ من مادة ​حشيشة الكيف​.

وبالتحقيق معهما، اعترفا بما نسب اليهما لجهة ترويج المخدرات إلى عدد كبير من الزبائن في برج حمود وجوارها.

وقد اجري المقتضى القانوني بحقهما، وأودعا مع المضبوطات المرجع المختص، بناءً على إشارة ​القضاء​.